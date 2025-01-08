Сьогоднішня ціна VinDax Coin (VD)

Поточна ціна VinDax Coin (VD) сьогодні становить 0.01273644 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VinDax Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.56K USD

- зміна ціни VinDax Coin протягом дня — -8.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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