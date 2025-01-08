Ціна Vinci Protocol (VCI)
Поточна ціна Vinci Protocol (VCI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VCI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vinci Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.46K USD
- зміна ціни Vinci Protocol протягом дня — -1.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vinci Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vinci Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vinci Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vinci Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.48%
|30 днів
|$ 0
|+1.53%
|60 днів
|$ 0
|-70.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vinci Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-1.48%
-2.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inscription and NFT Infrastructure to Empower Bitcoin L2 and Web3 Builders. Vinci Protocol is the first cross-chain suite of DeFi and Oracle supporting BRC20.
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