Ціна VIN (VIN)
Поточна ціна VIN (VIN) сьогодні становить 0.0382834 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 563.13 USD
- зміна ціни VIN протягом дня — -1.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VIN до USD становила $ -0.00053582452187618.
За останні 30 днів зміна ціни VIN до USD становила $ -0.0043773009.
За останні 60 днів зміна ціни VIN до USD становила $ -0.0008675898.
За останні 90 днів зміна ціни VIN до USD становила $ -0.00188777416986604.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00053582452187618
|-1.38%
|30 днів
|$ -0.0043773009
|-11.43%
|60 днів
|$ -0.0008675898
|-2.26%
|90 днів
|$ -0.00188777416986604
|-4.69%
Останній аналіз цін VIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-1.38%
-3.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VIN is the native token unifying the $1T wine asset class on-chain. VIN is used by winemakers to purchase consumption data and customer acquisition data from consumers, and to enhance loyalty. VIN is also used to purchase data provided by a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN), and to pay fees generated through Real World Asset (RWA) tokenization of wine and various DiFi activities tokenization enables.
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