Сьогоднішня ціна Vimen by Virtuals

Поточна ціна Vimen by Virtuals (VIM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 24,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VIM до USD становить $ 0 за VIM.

Vimen by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 105 474, з циркуляційною пропозицією у 999,81M VIM. Протягом останніх 24 годин VIM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00310709, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VIM змінився на -0,97% за останню годину та на +30,48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,79K.

Ринкова інформація щодо Vimen by Virtuals (VIM)

Ринкова капіталізація $ 105,47K$ 105,47K $ 105,47K Обсяг (за 24 год) $ 1,79K$ 1,79K $ 1,79K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 105,47K$ 105,47K $ 105,47K Циркуляційне постачання 999,81M 999,81M 999,81M Загальна пропозиція 999 805 000,0 999 805 000,0 999 805 000,0

Поточна ринкова капіталізація Vimen by Virtuals — $ 105,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,79K. Циркуляційна пропозиція VIM — 999,81M, зі загальною пропозицією 999805000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 105,47K.