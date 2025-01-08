Ціна Vim (VIZ)
Поточна ціна Vim (VIZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VIZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vim:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.15K USD
- зміна ціни Vim протягом дня — +21.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vim до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vim до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vim до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vim до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+21.91%
|30 днів
|$ 0
|+39.73%
|60 днів
|$ 0
|-49.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vim: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-15.76%
+21.91%
+58.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VIM is a Create 2 Earn (C2E) ecosystem that enables ecosystem participants to support KOL demanders operating in Social Media with Vanter (NFT) and earn rewards. Through VIM, you can increase the awareness of Social media account holders who wish to become KOLs. Many Social media account holders (Zimmer) are all potential clients of VIM, and partnerships with them can share greater rewards with VIM participants who are defined as Vimmer. Also VIM aims to be the first blockchain ecosystem to link the virtual world with real economic activities. Users (Vimmers) can navigate and perform quests for virtual humans & Zimmers (KOL demander) through their own Vanter & Roggles(NFT).
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