Сьогоднішня ціна Vim (VIZ)

Поточна ціна Vim (VIZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VIZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vim:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.15K USD

- зміна ціни Vim протягом дня — +21.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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