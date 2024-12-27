Сьогоднішня ціна VIKITA (VIKITA)

Поточна ціна VIKITA (VIKITA) сьогодні становить 0.00149478 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна VIKITA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VIKITA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.56K USD

- зміна ціни VIKITA протягом дня — +6.30%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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