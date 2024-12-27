Ціна VIKITA (VIKITA)
Поточна ціна VIKITA (VIKITA) сьогодні становить 0.00149478 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна VIKITA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VIKITA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.56K USD
- зміна ціни VIKITA протягом дня — +6.30%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін VIKITA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VIKITA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VIKITA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VIKITA до USD становила $ +0.0002083089.
За останні 60 днів зміна ціни VIKITA до USD становила $ -0.0009766873.
За останні 90 днів зміна ціни VIKITA до USD становила $ -0.003406911310694611.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.30%
|30 днів
|$ +0.0002083089
|+13.94%
|60 днів
|$ -0.0009766873
|-65.33%
|90 днів
|$ -0.003406911310694611
|-69.50%
Останній аналіз цін VIKITA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
+6.30%
-34.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VIKITA is not just a cryptocurrency; it's a whole meme experience that makes every investment fun and engaging. With this token, you not only get the chance to participate in cryptocurrency games but also become part of a global meme community. Upcoming Game: Vikita Metaversia In addition to its vibrant community and interactive elements, VIKITA will introduce an exciting new game, Vikita Metaversia. This game will be integrated into the VIKITA ecosystem and promises to offer: Immersive Gameplay: Dive into a rich, interactive world where meme culture and cryptocurrency come together in innovative ways. Unique Challenges and Rewards: Engage in fun challenges and quests, earning rewards that enhance your experience and status within the VIKITA community. Community Interaction: Collaborate with other players, participate in global events, and contribute to the evolution of the game's universe. Exclusive Features: Unlock special in-game content and bonuses that are available only to token holders, making your participation even more rewarding. With Vikita Metaversia, VIKITA aims to create a dynamic and entertaining environment that enhances both the gaming and investing experiences for its users.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VIKITA до AUD
A$0.0024065958
|1 VIKITA до GBP
￡0.0011808762
|1 VIKITA до EUR
€0.001420041
|1 VIKITA до USD
$0.00149478
|1 VIKITA до MYR
RM0.0066816666
|1 VIKITA до TRY
₺0.0526461516
|1 VIKITA до JPY
¥0.2359061796
|1 VIKITA до RUB
₽0.1534989582
|1 VIKITA до INR
₹0.1277588466
|1 VIKITA до IDR
Rp24.1093514634
|1 VIKITA до PHP
₱0.0865776576
|1 VIKITA до EGP
￡E.0.0760394586
|1 VIKITA до BRL
R$0.0092526882
|1 VIKITA до CAD
C$0.0021524832
|1 VIKITA до BDT
৳0.1786710534
|1 VIKITA до NGN
₦2.3138895444
|1 VIKITA до UAH
₴0.0627209688
|1 VIKITA до VES
Bs0.07623378
|1 VIKITA до PKR
Rs0.4161318042
|1 VIKITA до KZT
₸0.7826070168
|1 VIKITA до THB
฿0.0509869458
|1 VIKITA до TWD
NT$0.0490885752
|1 VIKITA до CHF
Fr0.001345302
|1 VIKITA до HKD
HK$0.0115994928
|1 VIKITA до MAD
.د.م0.0150823302