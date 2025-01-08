Сьогоднішня ціна Viking Token (VIKI)

Поточна ціна Viking Token (VIKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VIKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Viking Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 420.95 USD

- зміна ціни Viking Token протягом дня — +6.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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