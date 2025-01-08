Ціна Viking Token (VIKI)
Поточна ціна Viking Token (VIKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VIKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Viking Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 420.95 USD
- зміна ціни Viking Token протягом дня — +6.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Viking Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Viking Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Viking Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Viking Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.11%
|30 днів
|$ 0
|-72.44%
|60 днів
|$ 0
|-43.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Viking Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+6.11%
+7.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Viking Swap 🔸 Bitcoin Aggregation Protocol Like other aggregator DEXs, Viking Swap uses similar functions. The features that distinguish Viking from other aggregator DEXs are; - Using the liquidity pools of Bitcoin DEXs - Bringing users into the Bitcoin ecosystem with various swap rewards - Unique platform features - Integration with emerging Bitcoin L2 technologies - Having a strong community 1) Swap and Earn VIKI: When you swap any trading pair, you earn VIKI Token. Reward Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 2) Swap and Burn VIKI - Deflationary Effect: When you swap any trading pair, you run the VIKI burn mechanism. Burn Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 3) Platform Fee: Aggregator protocols deduct a certain fee from each swap. This guarantees the smooth operation and sustainability of the platform. Viking Swap charges a 1% fee on each transaction and rewards its users with VIKI in return.
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