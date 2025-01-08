Ціна Viking Elon (VELON)
Поточна ціна Viking Elon (VELON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VELON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Viking Elon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.14K USD
- зміна ціни Viking Elon протягом дня — -0.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Viking Elon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Viking Elon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Viking Elon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Viking Elon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.21%
|30 днів
|$ 0
|+0.06%
|60 днів
|$ 0
|-0.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Viking Elon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-0.21%
+0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Viking Elon is a crypto project that builds Metaverse NFT-based game. Moreover, players could play to earn there. The nearest project’s plans include preselling in-game NFTs and launching the Viking Elon Game. Such a P2E game will be available on all devices. Moreover, users could mint and trade nonfungible tokens and enjoy a variety of gameplay such as refinement and reproduction. Also, this community-driven startup has issued $VELON altcoin with auto-staking rewards. Find more details about the coin in the next paragraph. VELON is a BEP20 (BSC) token with a 12% tax rate. Therefore, the coin contract charges each transaction with a twelve percent fee and reallocates it. Automatically, 4-5% goes to the existing token-holders. Another 3-4% goes to marketing and development purposes. Also, 2% goes to the liquidity pool on the PancakeSwap. The rest 1%, goes to the burning address. However, the primary utility value allows token-owners to play with other players, buy and sell lands and assets in The Viking Elon’s metaverse.
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