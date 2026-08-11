Сьогоднішня ціна ViFoxCoin

Поточна ціна ViFoxCoin (VFX) сьогодні становить $ 1,01, зі зміною 0,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VFX до USD становить $ 1,01 за VFX.

ViFoxCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 010 509, з циркуляційною пропозицією у 9,92M VFX. Протягом останніх 24 годин VFX торгувався між $ 1,002 (мінімум) та $ 1,013 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,2, тоді як історичний мінімум — $ 0,671625.

У короткостроковій динаміці VFX змінився на +0,45% за останню годину та на -0,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 127,30.

Ринкова інформація щодо ViFoxCoin (VFX)

Ринкова капіталізація $ 10,01M$ 10,01M $ 10,01M Обсяг (за 24 год) $ 127,30$ 127,30 $ 127,30 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,01M$ 10,01M $ 10,01M Циркуляційне постачання 9,92M 9,92M 9,92M Загальна пропозиція 9 916 917,363 9 916 917,363 9 916 917,363

Поточна ринкова капіталізація ViFoxCoin — $ 10,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 127,30. Циркуляційна пропозиція VFX — 9,92M, зі загальною пропозицією 9916917.363. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,01M.