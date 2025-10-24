Актуальна ціна Vies Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VIES до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VIES на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Vies Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VIES до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VIES на MEXC вже зараз.

Докладніше про VIES

Інформація про ціну VIES

Офіційний вебсайт VIES

Токеноміка VIES

Прогноз ціни VIES

Логотип Vies Token

Ціна Vies Token (VIES)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VIES до USD:

$0,00099365$0,00099365
+1,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Vies Token (VIES) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:42:15 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Vies Token (VIES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
$ 0,001003$ 0,001003
Макс. за 24 год

$ 0,01529872$ 0,01529872

-0,65%

+1,54%

-9,50%

-9,50%

Актуальна ціна Vies Token (VIES) становить --. За останні 24 години VIES торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,001003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIES становить $ 0,01529872, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIES змінився на -0,65% за останню годину, +1,54% за 24 години та на -9,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vies Token (VIES)

$ 802,73K$ 802,73K

--
$ 802,73K$ 802,73K

Поточна ринкова капіталізація Vies Token — $ 802,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIES — 806,38M, зі загальною пропозицією 806378225.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 802,73K.

Історія ціни Vies Token (VIES) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vies Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vies Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vies Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vies Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,54%
30 днів$ 0-70,14%
60 днів$ 0-89,32%
90 днів$ 0--

Що таке Vies Token (VIES)

VIES is a next-gen crypto ecosystem built to empower individuals through real blockchain utility. With staking, users earn passive rewards; vaults offer optimized yield strategies; airdrops reward community loyalty; and our launchpad supports emerging Web3 projects, with a smoothing user interface, transparent and safe transactions. From everyday people to the decentralized future — Vies bridges lives with blockchain.

Ресурс Vies Token (VIES)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Vies Token (USD)

Скільки коштуватиме Vies Token (VIES) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Vies Token (VIES) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Vies Token.

Перегляньте прогноз ціни Vies Token вже зараз!

VIES до місцевих валют

Токеноміка Vies Token (VIES)

Розуміння токеноміки Vies Token (VIES) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VIES зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Vies Token (VIES)

Скільки сьогодні коштує Vies Token (VIES)?
Актуальна ціна VIES у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VIES до USD?
Поточна ціна VIES до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Vies Token?
Ринкова капіталізація VIES — $ 802,73K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VIES?
Циркуляційна пропозиція VIES — 806,38M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VIES?
VIES досяг історичної максимальної ціни у 0,01529872 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VIES?
Історична мінімальна ціна VIES становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VIES?
Актуальний обсяг торгівлі VIES за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VIES цього року?
VIES може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VIES для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:42:15 (UTC+8)

Попередження про ризик

