Інформація щодо ціни Vies Token (VIES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,001003 $ 0,001003 $ 0,001003 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,001003$ 0,001003 $ 0,001003 Рекордний максимум $ 0,01529872$ 0,01529872 $ 0,01529872 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,65% Зміна ціни (1 дн.) +1,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,50%

Актуальна ціна Vies Token (VIES) становить --. За останні 24 години VIES торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,001003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIES становить $ 0,01529872, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIES змінився на -0,65% за останню годину, +1,54% за 24 години та на -9,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vies Token (VIES)

Ринкова капіталізація $ 802,73K$ 802,73K $ 802,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 802,73K$ 802,73K $ 802,73K Циркуляційне постачання 806,38M 806,38M 806,38M Загальна пропозиція 806 378 225,0 806 378 225,0 806 378 225,0

Поточна ринкова капіталізація Vies Token — $ 802,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIES — 806,38M, зі загальною пропозицією 806378225.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 802,73K.