Ціна Vidya (VIDYA)
Поточна ціна Vidya (VIDYA) сьогодні становить 0.060089 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56M USD. Ціна VIDYA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vidya:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.60K USD
- зміна ціни Vidya протягом дня — -10.50%
- циркуляційна пропозиція – 42.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vidya до USD становила $ -0.00705294416929738.
За останні 30 днів зміна ціни Vidya до USD становила $ -0.0087306312.
За останні 60 днів зміна ціни Vidya до USD становила $ +0.0278386688.
За останні 90 днів зміна ціни Vidya до USD становила $ +0.00892987464646108.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00705294416929738
|-10.50%
|30 днів
|$ -0.0087306312
|-14.52%
|60 днів
|$ +0.0278386688
|+46.33%
|90 днів
|$ +0.00892987464646108
|+17.46%
Останній аналіз цін Vidya: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
-10.50%
-10.28%
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