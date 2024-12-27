Сьогоднішня ціна Vidya (VIDYA)

Поточна ціна Vidya (VIDYA) сьогодні становить 0.060089 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56M USD. Ціна VIDYA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vidya:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.60K USD

- зміна ціни Vidya протягом дня — -10.50%

- циркуляційна пропозиція – 42.63M USD

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