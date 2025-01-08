Сьогоднішня ціна VIDY (VIDY)

Поточна ціна VIDY (VIDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VIDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VIDY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 395.49 USD

- зміна ціни VIDY протягом дня — -0.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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