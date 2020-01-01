Токеноміка Vidulum (VDL)
Інформація Vidulum (VDL)
Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet .
Токеноміка та аналіз ціни Vidulum (VDL)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vidulum (VDL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Vidulum (VDL): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Vidulum (VDL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів VDL, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VDL, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку VDL, досліджуйте ціну токена VDL в реальному часі!
Прогноз ціни VDL
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