Ціна Vidulum (VDL)
Поточна ціна Vidulum (VDL) сьогодні становить 0.00543046 USD з ринковою капіталізацією $ 101.95K USD. Ціна VDL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vidulum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 986.83 USD
- зміна ціни Vidulum протягом дня — +0.22%
- циркуляційна пропозиція – 18.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vidulum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vidulum до USD становила $ +0.0074670014.
За останні 60 днів зміна ціни Vidulum до USD становила $ -0.0021817144.
За останні 90 днів зміна ціни Vidulum до USD становила $ +0.002055746731370628.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.22%
|30 днів
|$ +0.0074670014
|+137.50%
|60 днів
|$ -0.0021817144
|-40.17%
|90 днів
|$ +0.002055746731370628
|+60.92%
Останній аналіз цін Vidulum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
+0.22%
+420.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet .
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