Сьогоднішня ціна Vidulum (VDL)

Поточна ціна Vidulum (VDL) сьогодні становить 0.00543046 USD з ринковою капіталізацією $ 101.95K USD. Ціна VDL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vidulum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 986.83 USD

- зміна ціни Vidulum протягом дня — +0.22%

- циркуляційна пропозиція – 18.77M USD

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