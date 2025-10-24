Інформація щодо ціни VIDT DAO (VIDT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,072876$ 0,072876 $ 0,072876 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,07%

Актуальна ціна VIDT DAO (VIDT) становить --. За останні 24 години VIDT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIDT становить $ 0,072876, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIDT змінився на -- за останню годину, 0,00% за 24 години та на +4,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VIDT DAO (VIDT)

Ринкова капіталізація $ 68,42K$ 68,42K $ 68,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 78,66K$ 78,66K $ 78,66K Циркуляційне постачання 869,80M 869,80M 869,80M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VIDT DAO — $ 68,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIDT — 869,80M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,66K.