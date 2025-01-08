Ціна VidifyAI (VIDAI)
Поточна ціна VidifyAI (VIDAI) сьогодні становить 0.00209216 USD з ринковою капіталізацією $ 20.92K USD. Ціна VIDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VidifyAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 575.63 USD
- зміна ціни VidifyAI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
Отримуйте оновлення цін VIDAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VIDAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VidifyAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VidifyAI до USD становила $ +0.0008735606.
За останні 60 днів зміна ціни VidifyAI до USD становила $ +0.0023361654.
За останні 90 днів зміна ціни VidifyAI до USD становила $ +0.0010562190997289282.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0008735606
|+41.75%
|60 днів
|$ +0.0023361654
|+111.66%
|90 днів
|$ +0.0010562190997289282
|+101.96%
Останній аналіз цін VidifyAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VidifyAI: Revolutionizing Text to Video. Generate digitally brilliant Ai driven videos with text. Vidify is an AI model that makes high quality, realistic videos fast from text. It is a highly scalable and efficient transformer model trained directly on videos making it capable of generating physically accurate, consistent and eventful shots - directly on Telegram. With VidifyAI, producing breathtaking, high-definition videos has never been more seamless. From simple edits to intricate animations, VidifyAI takes care of it all, ensuring your content rises above the noise in a saturated digital space.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VIDAI до AUD
A$0.003347456
|1 VIDAI до GBP
￡0.001673728
|1 VIDAI до EUR
€0.0020084736
|1 VIDAI до USD
$0.00209216
|1 VIDAI до MYR
RM0.0093937984
|1 VIDAI до TRY
₺0.0739369344
|1 VIDAI до JPY
¥0.3304985152
|1 VIDAI до RUB
₽0.22438416
|1 VIDAI до INR
₹0.179507328
|1 VIDAI до IDR
Rp33.7445114048
|1 VIDAI до PHP
₱0.1220566144
|1 VIDAI до EGP
￡E.0.105967904
|1 VIDAI до BRL
R$0.012762176
|1 VIDAI до CAD
C$0.0029917888
|1 VIDAI до BDT
৳0.254825088
|1 VIDAI до NGN
₦3.2336215744
|1 VIDAI до UAH
₴0.0890004864
|1 VIDAI до VES
Bs0.11088448
|1 VIDAI до PKR
Rs0.5863487616
|1 VIDAI до KZT
₸1.1122550208
|1 VIDAI до THB
฿0.0723050496
|1 VIDAI до TWD
NT$0.068622848
|1 VIDAI до CHF
Fr0.001882944
|1 VIDAI до HKD
HK$0.0162560832
|1 VIDAI до MAD
.د.م0.0210471296