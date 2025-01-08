Сьогоднішня ціна VidifyAI (VIDAI)

Поточна ціна VidifyAI (VIDAI) сьогодні становить 0.00209216 USD з ринковою капіталізацією $ 20.92K USD. Ціна VIDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VidifyAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 575.63 USD

- зміна ціни VidifyAI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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