Ціна Victory Gem (VTG)
Поточна ціна Victory Gem (VTG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VTG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Victory Gem:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.89 USD
- зміна ціни Victory Gem протягом дня — +7.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін VTG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VTG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Victory Gem до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Victory Gem до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Victory Gem до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Victory Gem до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.58%
|30 днів
|$ 0
|+21.15%
|60 днів
|$ 0
|-3.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Victory Gem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+7.58%
+23.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VTG is a token on the Binance Smart Chain. You can earn VTG by playing competitive multiplayer games on nWayPlay, and in turn use VTG earned to buy NFTs that offer in-game utility. The first game to utilize VTG is Olympic Games Jam: Beijing 2022 (OGJ), a cross-play party game on Android and iOS, where up to 20 players compete in real-time through a series of chaotic mini-games until one champion emerges. Olympic Games Jam: Paris 2024 is under development and will also be using the VTG token to enable P2E functionality. Both Olympic Games Jam: Beijing 2022 and Olympic Games Jam: Paris 2024 are officially licensed from the International Olympic Committee (IOC).
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VTG до AUD
A$--
|1 VTG до GBP
￡--
|1 VTG до EUR
€--
|1 VTG до USD
$--
|1 VTG до MYR
RM--
|1 VTG до TRY
₺--
|1 VTG до JPY
¥--
|1 VTG до RUB
₽--
|1 VTG до INR
₹--
|1 VTG до IDR
Rp--
|1 VTG до PHP
₱--
|1 VTG до EGP
￡E.--
|1 VTG до BRL
R$--
|1 VTG до CAD
C$--
|1 VTG до BDT
৳--
|1 VTG до NGN
₦--
|1 VTG до UAH
₴--
|1 VTG до VES
Bs--
|1 VTG до PKR
Rs--
|1 VTG до KZT
₸--
|1 VTG до THB
฿--
|1 VTG до TWD
NT$--
|1 VTG до CHF
Fr--
|1 VTG до HKD
HK$--
|1 VTG до MAD
.د.م--