Сьогоднішня ціна Victory Gem (VTG)

Поточна ціна Victory Gem (VTG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VTG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Victory Gem:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.89 USD

- зміна ціни Victory Gem протягом дня — +7.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін VTG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VTG.