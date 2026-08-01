Сьогоднішня ціна VICTORY

Поточна ціна VICTORY (VICTORY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VICTORY до USD становить $ 0 за VICTORY.

VICTORY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22,681, з циркуляційною пропозицією у 119.23M VICTORY. Протягом останніх 24 годин VICTORY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VICTORY змінився на -0.54% за останню годину та на -4.77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 326.19.

Ринкова інформація щодо VICTORY (VICTORY)

Ринкова капіталізація $ 22.68K$ 22.68K $ 22.68K Обсяг (за 24 год) $ 326.19$ 326.19 $ 326.19 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 95.09K$ 95.09K $ 95.09K Циркуляційне постачання 119.23M 119.23M 119.23M Загальна пропозиція 499,912,850.0 499,912,850.0 499,912,850.0

Поточна ринкова капіталізація VICTORY — $ 22.68K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 326.19. Циркуляційна пропозиція VICTORY — 119.23M, зі загальною пропозицією 499912850.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95.09K.