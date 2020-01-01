Токеноміка Victorai by Virtuals (VCTRAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Victorai by Virtuals (VCTRAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Victorai by Virtuals (VCTRAI) Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media. Офіційний вебсайт: https://www.sportsaigents.com/ Купити VCTRAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Victorai by Virtuals (VCTRAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Victorai by Virtuals (VCTRAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 336,51K $ 336,51K $ 336,51K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 336,51K $ 336,51K $ 336,51K Історичний максимум: $ 0,00212508 $ 0,00212508 $ 0,00212508 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00033662 $ 0,00033662 $ 0,00033662 Дізнайтеся більше про ціну Victorai by Virtuals (VCTRAI)

Токеноміка Victorai by Virtuals (VCTRAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Victorai by Virtuals (VCTRAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VCTRAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VCTRAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VCTRAI, досліджуйте ціну токена VCTRAI в реальному часі!

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