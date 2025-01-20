Сьогоднішня ціна Victorai by Virtuals (VCTRAI)

Поточна ціна Victorai by Virtuals (VCTRAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 673.50K USD. Ціна VCTRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Victorai by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.51K USD

- зміна ціни Victorai by Virtuals протягом дня — -34.25%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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