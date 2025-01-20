Ціна Victorai by Virtuals (VCTRAI)
Поточна ціна Victorai by Virtuals (VCTRAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 673.50K USD. Ціна VCTRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Victorai by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.51K USD
- зміна ціни Victorai by Virtuals протягом дня — -34.25%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Victorai by Virtuals до USD становила $ -0.000350922158683702.
За останні 30 днів зміна ціни Victorai by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Victorai by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Victorai by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000350922158683702
|-34.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Victorai by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-34.25%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media.
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