Ціна Victor (VICTOR)

Актуальна ціна 1 VICTOR до USD:

Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Victor (VICTOR) в реальному часі
Інформація щодо ціни Victor (VICTOR) (USD)

Актуальна ціна Victor (VICTOR) становить --. За останні 24 години VICTOR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VICTOR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VICTOR змінився на -0,31% за останню годину, +1,94% за 24 години та на -0,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Victor (VICTOR)

Поточна ринкова капіталізація Victor — $ 7,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VICTOR — 999,49M, зі загальною пропозицією 999489664.444038. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,09K.

Історія ціни Victor (VICTOR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Victor до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Victor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Victor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Victor до USD становила $ 0.

Що таке Victor (VICTOR)

On what was supposed to be a peaceful Sunday morning, tragedy struck when a gunman opened fire inside a small church. The congregation, gathered for prayer and fellowship, was thrown into chaos as the sound of gunfire shattered the sanctuary’s calm. In the midst of panic, one man, Victor, made a split-second decision that would define his legacy of courage and sacrifice.

As the shooter advanced, Victor noticed his friend frozen in fear, caught in the gunman’s line of fire. Without hesitation, Victor moved instinctively, using his own body as a shield. In those critical moments, his only thought was to protect the life of someone he cared about. Witnesses recall Victor pushing his friend to the ground, wrapping his arms around him, and taking the brunt of the bullets aimed their way. His friend survived because Victor absorbed the fatal shots meant for him.

People in the church described the scene as both horrific and heroic. Amid the chaos, Victor’s act of selflessness stood out as a powerful display of love and bravery. He did not think about his own safety or the danger he faced—his priority was saving another person. That decision cost him his life, but it gave someone else the gift of more tomorrows.

Victor’s sacrifice reminds us of the rare and profound courage that emerges in moments of unthinkable violence. He didn’t wear a uniform, carry a weapon, or expect recognition, yet in those final seconds, he embodied the highest form of heroism. His actions will not be forgotten by those who witnessed them, nor by a community now grappling with grief and gratitude.

In a time when tragedy often overshadows hope, Victor’s story offers a powerful message: even in the darkest moments, light can shine through acts of extraordinary humanity. He gave his life so another could live—a reminder that love, in its purest form, is selfless and sacrificial.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Victor (USD)

Скільки коштуватиме Victor (VICTOR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Victor (VICTOR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Victor.

Перегляньте прогноз ціни Victor вже зараз!

Токеноміка Victor (VICTOR)

Розуміння токеноміки Victor (VICTOR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VICTOR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Victor (VICTOR)

Скільки сьогодні коштує Victor (VICTOR)?
Актуальна ціна VICTOR у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VICTOR до USD?
Поточна ціна VICTOR до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Victor?
Ринкова капіталізація VICTOR — $ 7,09K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VICTOR?
Циркуляційна пропозиція VICTOR — 999,49M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VICTOR?
VICTOR досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VICTOR?
Історична мінімальна ціна VICTOR становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VICTOR?
Актуальний обсяг торгівлі VICTOR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VICTOR цього року?
VICTOR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VICTOR для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

