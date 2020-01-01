Токеноміка Viction Bridged USDT (USDT) Дізнайтеся ключову інформацію про Viction Bridged USDT (USDT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Viction Bridged USDT (USDT) Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility. Офіційний вебсайт: https://arken.ag/bridge Купити USDT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Viction Bridged USDT (USDT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Viction Bridged USDT (USDT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 91,91K $ 91,91K $ 91,91K Загальна пропозиція: $ 137,28K $ 137,28K $ 137,28K Циркуляційна пропозиція: $ 137,28K $ 137,28K $ 137,28K FDV (повністю розведена вартість): $ 91,91K $ 91,91K $ 91,91K Історичний максимум: $ 2,0 $ 2,0 $ 2,0 Історичний мінімум: $ 0,494896 $ 0,494896 $ 0,494896 Поточна ціна: $ 0,669499 $ 0,669499 $ 0,669499 Дізнайтеся більше про ціну Viction Bridged USDT (USDT)

Токеноміка Viction Bridged USDT (USDT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Viction Bridged USDT (USDT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDT, досліджуйте ціну токена USDT в реальному часі!

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