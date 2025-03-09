Сьогоднішня ціна Viction Bridged USDT (USDT)

Поточна ціна Viction Bridged USDT (USDT) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 171.35K USD. Ціна USDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Viction Bridged USDT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86K USD

- зміна ціни Viction Bridged USDT протягом дня — -1.79%

- циркуляційна пропозиція – 170.01K USD

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