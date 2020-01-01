Токеноміка ViciCoin (VCNT) Дізнайтеся ключову інформацію про ViciCoin (VCNT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ViciCoin (VCNT) ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT. Офіційний вебсайт: https://vicicoin.io/ Whitepaper: https://vicimarket.io/static/VicCoin_whitepaper.pdf Купити VCNT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ViciCoin (VCNT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ViciCoin (VCNT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 111,50M $ 111,50M $ 111,50M Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 5,70M $ 5,70M $ 5,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 195,74M $ 195,74M $ 195,74M Історичний максимум: $ 25,01 $ 25,01 $ 25,01 Історичний мінімум: $ 4,15 $ 4,15 $ 4,15 Поточна ціна: $ 19,57 $ 19,57 $ 19,57 Дізнайтеся більше про ціну ViciCoin (VCNT)

Токеноміка ViciCoin (VCNT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ViciCoin (VCNT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VCNT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VCNT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VCNT, досліджуйте ціну токена VCNT в реальному часі!

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