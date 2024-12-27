Сьогоднішня ціна ViciCoin (VCNT)

Поточна ціна ViciCoin (VCNT) сьогодні становить 22.18 USD з ринковою капіталізацією $ 57.93M USD. Ціна VCNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ViciCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.32K USD

- зміна ціни ViciCoin протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 2.61M USD

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