Ціна ViciCoin (VCNT)
Поточна ціна ViciCoin (VCNT) сьогодні становить 22.18 USD з ринковою капіталізацією $ 57.93M USD. Ціна VCNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ViciCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.32K USD
- зміна ціни ViciCoin протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 2.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ViciCoin до USD становила $ +0.03081302.
За останні 30 днів зміна ціни ViciCoin до USD становила $ -0.5322423700.
За останні 60 днів зміна ціни ViciCoin до USD становила $ +0.9366148220.
За останні 90 днів зміна ціни ViciCoin до USD становила $ +2.00442316816955.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03081302
|+0.14%
|30 днів
|$ -0.5322423700
|-2.39%
|60 днів
|$ +0.9366148220
|+4.22%
|90 днів
|$ +2.00442316816955
|+9.93%
Останній аналіз цін ViciCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+0.14%
-4.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by ViciNFT to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on the Uniswap Protocol. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT.
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