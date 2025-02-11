Ціна ViCA (VICA)
Поточна ціна ViCA (VICA) сьогодні становить 0.00140392 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VICA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ViCA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.00K USD
- зміна ціни ViCA протягом дня — -4.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ViCA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ViCA до USD становила $ -0.0010030709.
За останні 60 днів зміна ціни ViCA до USD становила $ -0.0011748937.
За останні 90 днів зміна ціни ViCA до USD становила $ -0.015502134893796107.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.13%
|30 днів
|$ -0.0010030709
|-71.44%
|60 днів
|$ -0.0011748937
|-83.68%
|90 днів
|$ -0.015502134893796107
|-91.69%
Останній аналіз цін ViCA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.61%
-4.13%
-35.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ViCA is an Ethereum-based token that has introduced the concept of Noflation for virtual assets, where the token will have a limited supply and the token value will increase over the time due to trust factor and scarcity in the market. The profit sharing model for ViCA is based on the arbitrage trading which will be done between Binance and Upbit. The revenue generated from arbitrage trading will be partly used to buy-back token from the market and the rest will be invested in the token’s basic trading seed money for gaining compound interest. As time goes, the basic seed will greatly increase and ViCA participants will enjoy token price margin increased due to principle of scarcity.
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