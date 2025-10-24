Інформація щодо ціни Vibing Cat Coin (VIBECOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00210965$ 0,00210965 $ 0,00210965 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,15% Зміна ціни (1 дн.) +21,80% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,48%

Актуальна ціна Vibing Cat Coin (VIBECOIN) становить --. За останні 24 години VIBECOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIBECOIN становить $ 0,00210965, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIBECOIN змінився на +0,15% за останню годину, +21,80% за 24 години та на -3,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Ринкова капіталізація $ 337,14K$ 337,14K $ 337,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 337,14K$ 337,14K $ 337,14K Циркуляційне постачання 999,62M 999,62M 999,62M Загальна пропозиція 999 623 947,9857762 999 623 947,9857762 999 623 947,9857762

Поточна ринкова капіталізація Vibing Cat Coin — $ 337,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIBECOIN — 999,62M, зі загальною пропозицією 999623947.9857762. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 337,14K.