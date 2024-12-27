Сьогоднішня ціна Vibing Cat (VCAT)

Поточна ціна Vibing Cat (VCAT) сьогодні становить 0.22292 USD з ринковою капіталізацією $ 272.56K USD. Ціна VCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vibing Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.83K USD

- зміна ціни Vibing Cat протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 1.22M USD

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