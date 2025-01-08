Сьогоднішня ціна Vibing (VBG)

Поточна ціна Vibing (VBG) сьогодні становить 0.242411 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vibing:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.39K USD

- зміна ціни Vibing протягом дня — -14.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін VBG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VBG.