Ціна Vibing (VBG)
Поточна ціна Vibing (VBG) сьогодні становить 0.242411 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vibing:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.39K USD
- зміна ціни Vibing протягом дня — -14.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vibing до USD становила $ -0.0424581282467896.
За останні 30 днів зміна ціни Vibing до USD становила $ -0.0922804376.
За останні 60 днів зміна ціни Vibing до USD становила $ -0.0753027954.
За останні 90 днів зміна ціни Vibing до USD становила $ -0.14310914683865365.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0424581282467896
|-14.90%
|30 днів
|$ -0.0922804376
|-38.06%
|60 днів
|$ -0.0753027954
|-31.06%
|90 днів
|$ -0.14310914683865365
|-37.12%
Останній аналіз цін Vibing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-14.90%
-3.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vibing is a Web3.0 personal homepage built entirely on blockchain technology.It’s a complete platform for personal data generation and integration.Vibing is the startingpoint for people looking to access the Web3 network,the checkpoint for entering the metaverse.
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