Актуальна ціна Vibey Turtle сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VIBEY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VIBEY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Vibey Turtle сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VIBEY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VIBEY на MEXC вже зараз.

Докладніше про VIBEY

Інформація про ціну VIBEY

Whitepaper VIBEY

Офіційний вебсайт VIBEY

Токеноміка VIBEY

Прогноз ціни VIBEY

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Vibey Turtle

Ціна Vibey Turtle (VIBEY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VIBEY до USD:

--
----
-12,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Vibey Turtle (VIBEY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:41:54 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Vibey Turtle (VIBEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-6,16%

-12,85%

-27,96%

-27,96%

Актуальна ціна Vibey Turtle (VIBEY) становить --. За останні 24 години VIBEY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIBEY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIBEY змінився на -6,16% за останню годину, -12,85% за 24 години та на -27,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vibey Turtle (VIBEY)

$ 68,30K
$ 68,30K$ 68,30K

--
----

$ 68,30K
$ 68,30K$ 68,30K

963,01M
963,01M 963,01M

963 009 395,534561
963 009 395,534561 963 009 395,534561

Поточна ринкова капіталізація Vibey Turtle — $ 68,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIBEY — 963,01M, зі загальною пропозицією 963009395.534561. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 68,30K.

Історія ціни Vibey Turtle (VIBEY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vibey Turtle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vibey Turtle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vibey Turtle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vibey Turtle до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-12,85%
30 днів$ 0-29,14%
60 днів$ 0-73,97%
90 днів$ 0--

Що таке Vibey Turtle (VIBEY)

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Vibey Turtle (VIBEY)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Vibey Turtle (USD)

Скільки коштуватиме Vibey Turtle (VIBEY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Vibey Turtle (VIBEY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Vibey Turtle.

Перегляньте прогноз ціни Vibey Turtle вже зараз!

VIBEY до місцевих валют

Токеноміка Vibey Turtle (VIBEY)

Розуміння токеноміки Vibey Turtle (VIBEY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VIBEY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Vibey Turtle (VIBEY)

Скільки сьогодні коштує Vibey Turtle (VIBEY)?
Актуальна ціна VIBEY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VIBEY до USD?
Поточна ціна VIBEY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Vibey Turtle?
Ринкова капіталізація VIBEY — $ 68,30K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VIBEY?
Циркуляційна пропозиція VIBEY — 963,01M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VIBEY?
VIBEY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VIBEY?
Історична мінімальна ціна VIBEY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VIBEY?
Актуальний обсяг торгівлі VIBEY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VIBEY цього року?
VIBEY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VIBEY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:41:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Vibey Turtle (VIBEY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 132,72
$111 132,72$111 132,72

+1,11%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 958,69
$3 958,69$3 958,69

+2,11%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16960
$0,16960$0,16960

+10,66%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,77
$192,77$192,77

+0,91%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$18,7304
$18,7304$18,7304

+21,47%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 958,69
$3 958,69$3 958,69

+2,11%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 132,72
$111 132,72$111 132,72

+1,11%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,77
$192,77$192,77

+0,91%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4390
$2,4390$2,4390

+1,24%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 128,29
$1 128,29$1 128,29

-0,14%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6268
$0,6268$0,6268

+526,80%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000797
$0,00000797$0,00000797

+347,75%

Логотип Tonny

Tonny

TONNY

$0,12709
$0,12709$0,12709

+80,85%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$51,83
$51,83$51,83

+110,34%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02055
$0,02055$0,02055

+105,50%