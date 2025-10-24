Інформація щодо ціни Vibey Turtle (VIBEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -6,16% Зміна ціни (1 дн.) -12,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,96% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,96%

Актуальна ціна Vibey Turtle (VIBEY) становить --. За останні 24 години VIBEY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIBEY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIBEY змінився на -6,16% за останню годину, -12,85% за 24 години та на -27,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vibey Turtle (VIBEY)

Ринкова капіталізація $ 68,30K$ 68,30K $ 68,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 68,30K$ 68,30K $ 68,30K Циркуляційне постачання 963,01M 963,01M 963,01M Загальна пропозиція 963 009 395,534561 963 009 395,534561 963 009 395,534561

Поточна ринкова капіталізація Vibey Turtle — $ 68,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIBEY — 963,01M, зі загальною пропозицією 963009395.534561. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 68,30K.