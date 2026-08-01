Яка зараз ринкова ціна VibeStrategy?

VibeStrategy оцінюється в ₴0.0596330093770647968000, зі зміною -0.66% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має VIBESTR?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення VIBESTR у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний VibeStrategy у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість VIBESTR?

Обігова кількість становить 729081671.0084989, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для VibeStrategy?

VibeStrategy згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як VIBESTR виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel?

У порівнянні з іншими активами у сегменті NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel, імпульс VIBESTR залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.