Сьогоднішня ціна Vibestarter

Поточна ціна Vibestarter (VIBES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VIBES до USD становить $ 0 за VIBES.

Vibestarter наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 95 500, з циркуляційною пропозицією у 643,81M VIBES. Протягом останніх 24 годин VIBES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VIBES змінився на +0,02% за останню годину та на -0,86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,08K.

Ринкова інформація щодо Vibestarter (VIBES)

Ринкова капіталізація $ 95,50K$ 95,50K $ 95,50K Обсяг (за 24 год) $ 1,08K$ 1,08K $ 1,08K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 148,34K$ 148,34K $ 148,34K Циркуляційне постачання 643,81M 643,81M 643,81M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Vibestarter — $ 95,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,08K. Циркуляційна пропозиція VIBES — 643,81M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 148,34K.