Сьогоднішня ціна Viberate (VIB)

Поточна ціна Viberate (VIB) сьогодні становить 0.111946 USD з ринковою капіталізацією $ 20.47M USD. Ціна VIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Viberate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.74M USD

- зміна ціни Viberate протягом дня — -15.71%

- циркуляційна пропозиція – 182.56M USD

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