Ціна Viberate (VIB)
Поточна ціна Viberate (VIB) сьогодні становить 0.111946 USD з ринковою капіталізацією $ 20.47M USD. Ціна VIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Viberate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.74M USD
- зміна ціни Viberate протягом дня — -15.71%
- циркуляційна пропозиція – 182.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Viberate до USD становила $ -0.02087844674983.
За останні 30 днів зміна ціни Viberate до USD становила $ +0.0516332118.
За останні 60 днів зміна ціни Viberate до USD становила $ +0.0746608510.
За останні 90 днів зміна ціни Viberate до USD становила $ +0.0383018307085172.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.02087844674983
|-15.71%
|30 днів
|$ +0.0516332118
|+46.12%
|60 днів
|$ +0.0746608510
|+66.69%
|90 днів
|$ +0.0383018307085172
|+52.01%
Останній аналіз цін Viberate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.94%
-15.71%
+53.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Viberate is a platform that joins the entire live music ecosystem under one roof. Currently it acts as IMDB for live music, where profiles of musicians are ranked according to their online popularity. It is built and curated by the Viberate user community. Our end game is to disrupt the music industry as we know it by becoming the biggest global talent marketplace. Viberate’s database, community, holistic approach and marketplace features are the four elements that make its service unique and revolutionary.
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