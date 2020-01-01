Токеноміка VIBE ($VIBE) Дізнайтеся ключову інформацію про VIBE ($VIBE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни VIBE ($VIBE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена VIBE ($VIBE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,42K $ 9,42K $ 9,42K Загальна пропозиція: $ 998,82M $ 998,82M $ 998,82M Циркуляційна пропозиція: $ 998,82M $ 998,82M $ 998,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,42K $ 9,42K $ 9,42K Історичний максимум: $ 0,00023082 $ 0,00023082 $ 0,00023082 Історичний мінімум: $ 0,00000532 $ 0,00000532 $ 0,00000532 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну VIBE ($VIBE)

Токеноміка VIBE ($VIBE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки VIBE ($VIBE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $VIBE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $VIBE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $VIBE, досліджуйте ціну токена $VIBE в реальному часі!

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