Інформація щодо ціни Vibe Coding Meta (VIBECODER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,92% Зміна ціни (1 дн.) +1,91% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,87%

Актуальна ціна Vibe Coding Meta (VIBECODER) становить --. За останні 24 години VIBECODER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIBECODER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIBECODER змінився на -0,92% за останню годину, +1,91% за 24 години та на -5,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Ринкова капіталізація $ 60,11K$ 60,11K $ 60,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 60,11K$ 60,11K $ 60,11K Циркуляційне постачання 969,94M 969,94M 969,94M Загальна пропозиція 969 944 053,276032 969 944 053,276032 969 944 053,276032

Поточна ринкова капіталізація Vibe Coding Meta — $ 60,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIBECODER — 969,94M, зі загальною пропозицією 969944053.276032. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 60,11K.