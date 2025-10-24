Актуальна ціна Vibe Coding Meta сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VIBECODER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VIBECODER на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Vibe Coding Meta сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VIBECODER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VIBECODER на MEXC вже зараз.

Логотип Vibe Coding Meta

Ціна Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VIBECODER до USD:

--
----
+1,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Vibe Coding Meta (VIBECODER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:41:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Vibe Coding Meta (VIBECODER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,92%

+1,91%

-5,87%

-5,87%

Актуальна ціна Vibe Coding Meta (VIBECODER) становить --. За останні 24 години VIBECODER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIBECODER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIBECODER змінився на -0,92% за останню годину, +1,91% за 24 години та на -5,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vibe Coding Meta (VIBECODER)

$ 60,11K
$ 60,11K$ 60,11K

--
----

$ 60,11K
$ 60,11K$ 60,11K

969,94M
969,94M 969,94M

969 944 053,276032
969 944 053,276032 969 944 053,276032

Поточна ринкова капіталізація Vibe Coding Meta — $ 60,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIBECODER — 969,94M, зі загальною пропозицією 969944053.276032. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 60,11K.

Історія ціни Vibe Coding Meta (VIBECODER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vibe Coding Meta до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vibe Coding Meta до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vibe Coding Meta до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vibe Coding Meta до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,91%
30 днів$ 0-71,31%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Meta Alchemist vibe coding and building live with 0 coding experience.

Disclaimer: This token is not affiliated with any of my companies. I'm doing this strictly to inspire more people to build via vibe coding and ai tools.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Vibe Coding Meta (USD)

Скільки коштуватиме Vibe Coding Meta (VIBECODER) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Vibe Coding Meta (VIBECODER) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Vibe Coding Meta.

Перегляньте прогноз ціни Vibe Coding Meta вже зараз!

VIBECODER до місцевих валют

Токеноміка Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Розуміння токеноміки Vibe Coding Meta (VIBECODER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VIBECODER зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Скільки сьогодні коштує Vibe Coding Meta (VIBECODER)?
Актуальна ціна VIBECODER у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VIBECODER до USD?
Поточна ціна VIBECODER до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Vibe Coding Meta?
Ринкова капіталізація VIBECODER — $ 60,11K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VIBECODER?
Циркуляційна пропозиція VIBECODER — 969,94M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VIBECODER?
VIBECODER досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VIBECODER?
Історична мінімальна ціна VIBECODER становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VIBECODER?
Актуальний обсяг торгівлі VIBECODER за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VIBECODER цього року?
VIBECODER може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VIBECODER для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:41:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

