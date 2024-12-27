Сьогоднішня ціна Vibe Cat (VIBE)

Поточна ціна Vibe Cat (VIBE) сьогодні становить 0.00715339 USD з ринковою капіталізацією $ 7.04M USD. Ціна VIBE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vibe Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 331.22K USD

- зміна ціни Vibe Cat протягом дня — +9.87%

- циркуляційна пропозиція – 982.39M USD

Отримуйте оновлення цін VIBE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VIBE.