Ціна Vibe Cat (VIBE)
Поточна ціна Vibe Cat (VIBE) сьогодні становить 0.00715339 USD з ринковою капіталізацією $ 7.04M USD. Ціна VIBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vibe Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 331.22K USD
- зміна ціни Vibe Cat протягом дня — +9.87%
- циркуляційна пропозиція – 982.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vibe Cat до USD становила $ +0.00064238.
За останні 30 днів зміна ціни Vibe Cat до USD становила $ +0.0018542409.
За останні 60 днів зміна ціни Vibe Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vibe Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00064238
|+9.87%
|30 днів
|$ +0.0018542409
|+25.92%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vibe Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.59%
+9.87%
-31.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vibe is the world-famous dancing cat. The CA starts with SEXY and ends with PUMP. Just Vibe. Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others.
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