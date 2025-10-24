Інформація щодо ціни VIBE AI (VIBE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,57% Зміна ціни (1 дн.) -2,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,85% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,85%

Актуальна ціна VIBE AI (VIBE) становить --. За останні 24 години VIBE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIBE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIBE змінився на -0,57% за останню годину, -2,64% за 24 години та на +11,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VIBE AI (VIBE)

Ринкова капіталізація $ 158,58K$ 158,58K $ 158,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 177,43K$ 177,43K $ 177,43K Циркуляційне постачання 893,78M 893,78M 893,78M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VIBE AI — $ 158,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIBE — 893,78M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 177,43K.