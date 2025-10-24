Актуальна ціна VIBE AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VIBE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VIBE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна VIBE AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VIBE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VIBE на MEXC вже зараз.

Докладніше про VIBE

Інформація про ціну VIBE

Whitepaper VIBE

Офіційний вебсайт VIBE

Токеноміка VIBE

Прогноз ціни VIBE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип VIBE AI

Ціна VIBE AI (VIBE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VIBE до USD:

$0,00017743
$0,00017743$0,00017743
-2,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни VIBE AI (VIBE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:41:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни VIBE AI (VIBE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,57%

-2,64%

+11,85%

+11,85%

Актуальна ціна VIBE AI (VIBE) становить --. За останні 24 години VIBE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VIBE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VIBE змінився на -0,57% за останню годину, -2,64% за 24 години та на +11,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VIBE AI (VIBE)

$ 158,58K
$ 158,58K$ 158,58K

--
----

$ 177,43K
$ 177,43K$ 177,43K

893,78M
893,78M 893,78M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VIBE AI — $ 158,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VIBE — 893,78M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 177,43K.

Історія ціни VIBE AI (VIBE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VIBE AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VIBE AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VIBE AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VIBE AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,64%
30 днів$ 0-2,14%
60 днів$ 0-51,78%
90 днів$ 0--

Що таке VIBE AI (VIBE)

VIBE AI is an Ethereum-based platform that provides AI agents with distinctive character-driven interfaces for Web3 users. The platform features specialized AI agents represented by memorable characters that can perform real-world tasks including web research, code execution, blockchain data analysis, browser automation, and smart contract interactions. Users access these AI capabilities through a token-gated system that combines professional-grade AI tools with an engaging, culturally-resonant user experience designed specifically for the crypto and Web3 ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни VIBE AI (USD)

Скільки коштуватиме VIBE AI (VIBE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів VIBE AI (VIBE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо VIBE AI.

Перегляньте прогноз ціни VIBE AI вже зараз!

VIBE до місцевих валют

Токеноміка VIBE AI (VIBE)

Розуміння токеноміки VIBE AI (VIBE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VIBE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про VIBE AI (VIBE)

Скільки сьогодні коштує VIBE AI (VIBE)?
Актуальна ціна VIBE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VIBE до USD?
Поточна ціна VIBE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація VIBE AI?
Ринкова капіталізація VIBE — $ 158,58K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VIBE?
Циркуляційна пропозиція VIBE — 893,78M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VIBE?
VIBE досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VIBE?
Історична мінімальна ціна VIBE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VIBE?
Актуальний обсяг торгівлі VIBE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VIBE цього року?
VIBE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VIBE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:41:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для VIBE AI (VIBE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 139,99
$111 139,99$111 139,99

+1,11%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 959,53
$3 959,53$3 959,53

+2,13%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16895
$0,16895$0,16895

+10,23%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,78
$192,78$192,78

+0,92%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$18,7123
$18,7123$18,7123

+21,35%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 959,53
$3 959,53$3 959,53

+2,13%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 139,99
$111 139,99$111 139,99

+1,11%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,78
$192,78$192,78

+0,92%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4392
$2,4392$2,4392

+1,25%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 128,87
$1 128,87$1 128,87

-0,09%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6268
$0,6268$0,6268

+526,80%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000797
$0,00000797$0,00000797

+347,75%

Логотип Tonny

Tonny

TONNY

$0,12709
$0,12709$0,12709

+80,85%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,03
$52,03$52,03

+111,16%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02055
$0,02055$0,02055

+105,50%