Сьогоднішня ціна VIBE ($VIBE)

Поточна ціна VIBE ($VIBE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.23K USD. Ціна $VIBE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VIBE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD

- зміна ціни VIBE протягом дня — -22.49%

- циркуляційна пропозиція – 999.73M USD

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