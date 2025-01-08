Ціна VIBE ($VIBE)
Поточна ціна VIBE ($VIBE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.23K USD. Ціна $VIBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VIBE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD
- зміна ціни VIBE протягом дня — -22.49%
- циркуляційна пропозиція – 999.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VIBE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VIBE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VIBE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VIBE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-22.49%
|30 днів
|$ 0
|-38.37%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VIBE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-22.49%
-1.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Just spread some good and loved vibes ! 🐇💞 We are are to change the vision of Solana. No more Pvp or Rug, only good and loved vibes ! I try to construct a community. I want people come in he project because he like my vision or the meme and not in only goal to make monay easilly. Cook some meme, discuss from all and nothing, enjoy some good word, just Love and Vibe ! Thenroad can be difficultnbe the rewar can be great.
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