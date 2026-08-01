Сьогоднішня ціна VGX Token

Поточна ціна VGX Token (VGX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VGX до USD становить $ 0 за VGX.

VGX Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51 137, з циркуляційною пропозицією у 913,99M VGX. Протягом останніх 24 годин VGX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 12,47, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VGX змінився на -- за останню годину та на -48,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо VGX Token (VGX)

Ринкова капіталізація $ 51,14K$ 51,14K $ 51,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 55,96K$ 55,96K $ 55,96K Циркуляційне постачання 913,99M 913,99M 913,99M Загальна пропозиція 916 741 574,5606325 916 741 574,5606325 916 741 574,5606325

Поточна ринкова капіталізація VGX Token — $ 51,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VGX — 913,99M, зі загальною пропозицією 916741574.5606325. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 55,96K.