Сьогоднішня ціна VFOX (VFOX)

Поточна ціна VFOX (VFOX) сьогодні становить 0.0152202 USD з ринковою капіталізацією $ 320.92K USD. Ціна VFOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VFOX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 509.70 USD

- зміна ціни VFOX протягом дня — +6.37%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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