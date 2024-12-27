Ціна VFOX (VFOX)
Поточна ціна VFOX (VFOX) сьогодні становить 0.0152202 USD з ринковою капіталізацією $ 320.92K USD. Ціна VFOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VFOX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 509.70 USD
- зміна ціни VFOX протягом дня — +6.37%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VFOX до USD становила $ +0.00091103.
За останні 30 днів зміна ціни VFOX до USD становила $ +0.0002737703.
За останні 60 днів зміна ціни VFOX до USD становила $ -0.0001560329.
За останні 90 днів зміна ціни VFOX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00091103
|+6.37%
|30 днів
|$ +0.0002737703
|+1.80%
|60 днів
|$ -0.0001560329
|-1.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VFOX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.36%
+6.37%
+7.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs.
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