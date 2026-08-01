Сьогоднішня ціна Vexor Terminal

Поточна ціна Vexor Terminal (VT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VT до USD становить $ 0 за VT.

Vexor Terminal наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,900, з циркуляційною пропозицією у 100.00B VT. Протягом останніх 24 годин VT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VT змінився на -- за останню годину та на -0.80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Vexor Terminal (VT)

Ринкова капіталізація $ 20.90K$ 20.90K $ 20.90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20.90K$ 20.90K $ 20.90K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Vexor Terminal — $ 20.90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VT — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.90K.