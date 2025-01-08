Ціна Vetter Skylabs (VSL)
Поточна ціна Vetter Skylabs (VSL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VSL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vetter Skylabs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 165.31 USD
- зміна ціни Vetter Skylabs протягом дня — -4.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vetter Skylabs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vetter Skylabs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vetter Skylabs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vetter Skylabs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.38%
|30 днів
|$ 0
|-14.10%
|60 днів
|$ 0
|-14.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vetter Skylabs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.38%
-4.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Skylabs is powered by its native BEP-20 token (VSL) and houses two independently functioning launchpad platforms — Launchpad and Vsale. Stakers of VSL get allocations in Launchpad projects and royalties from shared revenue generated from the VSL buy-sell tax and launchpads. Stakers receive 100% of the VSL buy tax and 33.33% of the sell tax, as well as 20% of revenue generated from both Launchpads. Only VSL stakers can participate in top-tier projects launching off Skylabs Launchpad. Vsale follows the standard “open launch” model giving developers a hub to launch projects to the public while locking liquidity. The founding team consists of Robyn Linn, Mike Klinger and Jeremy James. All with years of experience in cryptocurrency projects.
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