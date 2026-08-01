Сьогоднішня ціна Vetro USD

Поточна ціна Vetro USD (VUSD) сьогодні становить $ 0.999321, зі зміною 0.10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VUSD до USD становить $ 0.999321 за VUSD.

Vetro USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 474,035, з циркуляційною пропозицією у 474.36K VUSD. Протягом останніх 24 годин VUSD торгувався між $ 0.990025 (мінімум) та $ 1.004 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.59, тоді як історичний мінімум — $ 0.727963.

У короткостроковій динаміці VUSD змінився на +0.01% за останню годину та на +0.23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11.84K.

Ринкова інформація щодо Vetro USD (VUSD)

Ринкова капіталізація $ 474.04K$ 474.04K $ 474.04K Обсяг (за 24 год) $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 474.99K$ 474.99K $ 474.99K Циркуляційне постачання 474.36K 474.36K 474.36K Загальна пропозиція 475,317.2687377239 475,317.2687377239 475,317.2687377239

Поточна ринкова капіталізація Vetro USD — $ 474.04K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11.84K. Циркуляційна пропозиція VUSD — 474.36K, зі загальною пропозицією 475317.2687377239. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 474.99K.