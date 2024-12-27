Ціна VetMe (VETME)
Поточна ціна VetMe (VETME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 539.85K USD. Ціна VETME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VetMe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.47 USD
- зміна ціни VetMe протягом дня — +1.30%
- циркуляційна пропозиція – 977.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VetMe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VetMe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VetMe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VetMe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.30%
|30 днів
|$ 0
|+9.01%
|60 днів
|$ 0
|-26.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VetMe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.91%
+1.30%
-6.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients.
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