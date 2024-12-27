Сьогоднішня ціна VetMe (VETME)

Поточна ціна VetMe (VETME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 539.85K USD. Ціна VETME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VetMe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.47 USD

- зміна ціни VetMe протягом дня — +1.30%

- циркуляційна пропозиція – 977.33M USD

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