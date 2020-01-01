Токеноміка Veterans for the Cause (VETS) Дізнайтеся ключову інформацію про Veterans for the Cause (VETS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Veterans for the Cause (VETS) Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives. Офіційний вебсайт: https://vetsforthecause.com Купити VETS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Veterans for the Cause (VETS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Veterans for the Cause (VETS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,69M $ 5,69M $ 5,69M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,69M $ 5,69M $ 5,69M Історичний максимум: $ 0,073523 $ 0,073523 $ 0,073523 Історичний мінімум: $ 0,04060308 $ 0,04060308 $ 0,04060308 Поточна ціна: $ 0,056912 $ 0,056912 $ 0,056912 Дізнайтеся більше про ціну Veterans for the Cause (VETS)

Токеноміка Veterans for the Cause (VETS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Veterans for the Cause (VETS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VETS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VETS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VETS, досліджуйте ціну токена VETS в реальному часі!

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