Ціна Veterans for the Cause (VETS)
Поточна ціна Veterans for the Cause (VETS) сьогодні становить 0,066116 USD з ринковою капіталізацією $ 6,62M USD. Ціна VETS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Veterans for the Cause:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Veterans for the Cause протягом дня — -1,47%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Veterans for the Cause до USD становила $ -0,00099201095525999.
За останні 30 днів зміна ціни Veterans for the Cause до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Veterans for the Cause до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Veterans for the Cause до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00099201095525999
|-1,47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Veterans for the Cause: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,24%
-1,47%
+1,42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.
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