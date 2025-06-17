Сьогоднішня ціна Veterans for the Cause (VETS)

Поточна ціна Veterans for the Cause (VETS) сьогодні становить 0,066116 USD з ринковою капіталізацією $ 6,62M USD. Ціна VETS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Veterans for the Cause:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Veterans for the Cause протягом дня — -1,47%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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