Сьогоднішня ціна veSync (VS)

Поточна ціна veSync (VS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності veSync:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.39 USD

- зміна ціни veSync протягом дня — -8.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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