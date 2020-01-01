Токеноміка Vestra DAO (VSTR) Дізнайтеся ключову інформацію про Vestra DAO (VSTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Vestra DAO (VSTR) VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem. Офіційний вебсайт: https://vestradao.com/ Whitepaper: https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf Купити VSTR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Vestra DAO (VSTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vestra DAO (VSTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,69M $ 10,69M $ 10,69M Загальна пропозиція: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,39B $ 1,39B $ 1,39B FDV (повністю розведена вартість): $ 385,05M $ 385,05M $ 385,05M Історичний максимум: $ 0,01653066 $ 0,01653066 $ 0,01653066 Історичний мінімум: $ 0,00143796 $ 0,00143796 $ 0,00143796 Поточна ціна: $ 0,00769767 $ 0,00769767 $ 0,00769767 Дізнайтеся більше про ціну Vestra DAO (VSTR)

Токеноміка Vestra DAO (VSTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Vestra DAO (VSTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VSTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VSTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VSTR, досліджуйте ціну токена VSTR в реальному часі!

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