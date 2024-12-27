Сьогоднішня ціна Vestra DAO (VSTR)

Поточна ціна Vestra DAO (VSTR) сьогодні становить 0.00834735 USD з ринковою капіталізацією $ 12.00M USD. Ціна VSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vestra DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.93K USD

- зміна ціни Vestra DAO протягом дня — +2.84%

- циркуляційна пропозиція – 1.44B USD

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