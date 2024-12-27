Ціна Vestra DAO (VSTR)
Поточна ціна Vestra DAO (VSTR) сьогодні становить 0.00834735 USD з ринковою капіталізацією $ 12.00M USD. Ціна VSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vestra DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.93K USD
- зміна ціни Vestra DAO протягом дня — +2.84%
- циркуляційна пропозиція – 1.44B USD
Отримуйте оновлення цін VSTR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VSTR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vestra DAO до USD становила $ +0.00023051.
За останні 30 днів зміна ціни Vestra DAO до USD становила $ -0.0033052801.
За останні 60 днів зміна ціни Vestra DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vestra DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00023051
|+2.84%
|30 днів
|$ -0.0033052801
|-39.59%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vestra DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
+2.84%
+8.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VSTR до AUD
A$0.0134392335
|1 VSTR до GBP
￡0.0065944065
|1 VSTR до EUR
€0.0079299825
|1 VSTR до USD
$0.00834735
|1 VSTR до MYR
RM0.0373126545
|1 VSTR до TRY
₺0.293993667
|1 VSTR до JPY
¥1.317378777
|1 VSTR до RUB
₽0.8571893715
|1 VSTR до INR
₹0.7134480045
|1 VSTR до IDR
Rp134.6346585705
|1 VSTR до PHP
₱0.483478512
|1 VSTR до EGP
￡E.0.4246296945
|1 VSTR до BRL
R$0.0516700965
|1 VSTR до CAD
C$0.012020184
|1 VSTR до BDT
৳0.9977587455
|1 VSTR до NGN
₦12.921530853
|1 VSTR до UAH
₴0.350254806
|1 VSTR до VES
Bs0.42571485
|1 VSTR до PKR
Rs2.3238187665
|1 VSTR до KZT
₸4.370338566
|1 VSTR до THB
฿0.2847281085
|1 VSTR до TWD
NT$0.274126974
|1 VSTR до CHF
Fr0.007512615
|1 VSTR до HKD
HK$0.064775436
|1 VSTR до MAD
.د.م0.0842247615