Ціна Vestige (VEST)
Поточна ціна Vestige (VEST) сьогодні становить 0.04029496 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VEST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vestige:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.80K USD
- зміна ціни Vestige протягом дня — -10.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vestige до USD становила $ -0.00493077385145591.
За останні 30 днів зміна ціни Vestige до USD становила $ +0.0107975261.
За останні 60 днів зміна ціни Vestige до USD становила $ +0.1219073122.
За останні 90 днів зміна ціни Vestige до USD становила $ +0.030110092962570914.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00493077385145591
|-10.90%
|30 днів
|$ +0.0107975261
|+26.80%
|60 днів
|$ +0.1219073122
|+302.54%
|90 днів
|$ +0.030110092962570914
|+295.64%
Останній аналіз цін Vestige: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.16%
-10.90%
+7.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vestige (previously TinyChart) is the most reliable data platform for Algorand assets, integrating multiple data sources into easy to digest asset pages. It allows traders to find new ASA's as well as monitor their value. The platform continuously improves with new features and integrates new AMMs. Vestige token is an utility token used for access to premium features.
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