Сьогоднішня ціна Vestige (VEST)

Поточна ціна Vestige (VEST) сьогодні становить 0.04029496 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VEST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vestige:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.80K USD

- зміна ціни Vestige протягом дня — -10.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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